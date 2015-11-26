Адвокаты: Один из свидетелей по делу Савченко выдает себя за другого человека

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат украинской летчицы и народного депутата Илья Новиков, передает ТСН.

Суд допросил Почечуева при помощи видеосвязи — процесс шел в Москве, а ФСБшник был в Воронеже. При этом мужчина был в парике и солнцезащитных очках.

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По словам Новикова, подпись Почечуева, оставленная на бланке, где расписываются свидетели в суде, отличается от подписи, что стоят на протоколах по делу Савченко. "Мы заказали исследование почерка... И вот, в этот понедельник пришел ответ от экспертов. Подписи разные. Треск шаблонов", - написал Новиков.

"Мне, если честно, до конца не верилось. Бывает, что свидетели лгут, но лгут под настоящими именами. Такого чтобы мужчина выдавал себя в суде за другого – не только я, но и мои старшие коллеги не сталкивались сами и не слышали. Это превосходит даже весь тот трэш и угар, из которых дело Савченко состоит полностью", - добавил адвокат.

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"Скандал-то и правда получается ужасный. Свидетелей, что врут, мы видели достаточно, но так чтобы под чужим именем... Это перегиб даже для нашего процесса", - подытожил Илья Новиков.

Мы поймали их за рукуКто там говорил, что адвокаты Савченко скандализируют процесс и устраивают шоу? Ах, да. Все так г... Posted by Илья Новиков on Wednesday, November 25, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что 2 ноября на очередном заседании по делу украинской летчицы Надежды Савченко допросили двух "секретных свидетелей". По словам защитников Савченко, оба "свидетели" принимают участие в заседании по аудиосвязи. По словам адвокатов Савченко, один из них путается в показаниях.