Государство игнорирует проблемы освобожденных украинских военнопленных - докладчик ПАСЕ

Такое мнение высказала докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу судеб людей, которые побывали в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР", латвийский депутат Нелли Кляйнберг в интервью Deutsche Welle.

Сейчас Кляйнберг работает в Украине над докладом для ПАСЕ, в рамках его подготовки она встретилась как с украинскими волонтерами, так и представителями Красного Креста, ряда общественных организаций, а также самими освобожденными военнопленными. Она убеждена, что в Украине уделяется мало внимания проблемам, с которыми освобожденные сталкиваются после того, как оказываются на свободе на подконтрольной Украине территории.

"Этим людям необходима психологическая реабилитация, социальная помощь в решении бытовых вопросов, статус от государства, которое они защищали. Не менее важно для них является поддержка и признание общества. Правда, Украина уже создала центр содействия обмена пленными. Это важный, но только первый шаг. Государство обязано помочь этим людям. А после моих встреч в Киеве у меня сложилось впечатление, что они никому не нужны", - считает она.

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При этом она уточнила, что в докладе уместным будет термин "военнопленные", поскольку природа конфликта на Донбассе соответствует принятым в международной практике определения статуса захваченных в плен боевиками.

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Также Кляйнберг обещала упомянуть в докладе и заключенных в России Надежду Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинцев.

Отметим, в конце октября Ирина Геращенко сообщала о том, что в заложниках боевиковостаются 139 украинцев. 15 ноября из плена боевиков были освобождены еще два украинца.