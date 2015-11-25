В Одессе за антиукраинские высказывания в соцсетях отстранили от работы 7 полицейских

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 24 ноября 7 сотрудников полиции, среди которых одна девушка, официально отстранены от работы.

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В частности, установлено, что в период Революции Достоинства они осуждали Майдан, оправдывали силовые действия в отношении проукраинских активистов, а также выражали поддержку пророссийских силам на востоке Украины.

«В настоящее время по этим сотрудникам проводится служебная проверка, по окончанию которой будут сделаны соответствующие выводы и принято решение. Также сейчас проверяется весь личный состав – на предмет высказываний в социальных сетях и т. д.», - сказала Марченко.

Отвечая на вопрос УНИАН, известно ли руководству патрульной полиции Одессы об имевших место в 2014 году антиукраинских высказываниях их сотрудника, известного бодибилдера Игоря Ткаченко (о чем сообщают некоторые пользователи соцсетей), Марченко ответила утвердительно.

«По нему есть вопросы. Сегодня утром общалась с начальником, по нему также идет проверка», - сказала Марченко. Она добавила, что служебную проверку проводят отдел мониторинга, отдел кадров, а также командиры подразделений.

Начальник пресс-службы также подчеркнула, что по распоряжению главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, полицейским запрещено вести свои страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«Это вопрос безопасности сотрудника и его семьи. Это признанная во всем мире практика», - сказала Марченко, подчеркнув, что в патрульной полиции Одессы служат порядка 800 человек, на счету которых – ряд раскрытых преступлений, задержаний и т. д.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что анализ социальных сетей патрульных выявил семерых полицейских с антиукраинскими взялядами.

Как сообщалось, 20 ноября Киевского полицейского уволили за призывы к "Беркуту" разогнать Майдан зимой 2014 года.