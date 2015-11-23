В МВД рассказали, что вычислили в соцсетях семерых патрульных с антиукраинскими взглядами

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

«Хочу успокоить тех, кто сегодня не может спокойно спать после информации о том, что в патрульную полицию Украины попали пророссийские граждане с антиукраинскими взглядами. На сегодня из 5500 патрульных полицейских, по анализу социальных сетей, определено лишь 7 человек. Это 1/800 от тех, кто прошёл тесты и был отобран для службы в полиции. Понятно, что, может быть, тех, кто писал в соцсетях во время Майдана и начала агрессии Путина больше, чем 7 человек. Кто-то стёр записи в соцсетях. Кто-то закрыл аккаунт», - подчеркнул Геращенко.

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При этом он заверил, что данное явление не является массовым и истерить по этому поводу в таких масштабах не стоит.

В будущем, по словам Геращенко, при приеме в Национальную полицию вопрос лояльности будет учитываться при поступлении на службу.