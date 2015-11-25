ФСБ РФ блокирует украинский интернет-трафик в Донецке и Луганске - Стець

Об этом сообщил на заседании правительства министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Читайте такжеВ Донецке возобновил вещание ряд украинских телеканалов и радио - Стець

Отвечая на вопрос премьер-министра Арсения Яценюка о том, блокирует ли ФСБ РФ украинский трафик, он сказал: "К сожалению, да".

Яценюк обратился к министру с просьбой разработать план восстановления на территории Донецка и Луганска украинских интернет-ресурсов.

Читайте такжеУкраинские телеканалы возобновили вещание в четырех районах Луганщины