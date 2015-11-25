ФСБ РФ блокирует украинский интернет-трафик в Донецке и Луганске - Стець
13:39, 25 ноября 2015Общество
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Федеральная служба безопасности России блокирует украинский интернет-трафик в Донецке и Луганске.
ФСБ блокирует украинский интернет-трафик на оккупированном Донбассе / Фото УНИАН
Об этом сообщил на заседании правительства министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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Отвечая на вопрос премьер-министра Арсения Яценюка о том, блокирует ли ФСБ РФ украинский трафик, он сказал: "К сожалению, да".
Яценюк обратился к министру с просьбой разработать план восстановления на территории Донецка и Луганска украинских интернет-ресурсов.
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