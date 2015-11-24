"Моя страна. Прекрасная и независимая": Букский каньон с высоты птичьего полета

Уникальный проект «Моя страна. Прекрасная и независимая» телеканала «1 + 1» и «Першої приватної броварні» стартовал!

В первом выпуске с высоты птичьего полета показана очаровательная улыбка нашей земли, обращенная к небесам, - потрясающе красивый Букский каньон. Его пробила в гранитных скалах река, которая, как и люди, упорно преодолевает все препятствия на пути к свободе.

Каньон, который туристы называют «Маленькой Швейцарией», расположен возле города Буки в Черкасской области. Он входит в сотню самых красивых мест Украины и занимает второе место в рейтинге «Семи чудес Черкащины».

Стоит отметить, что Букское чудо берет свое начало с водопада Выр. А возраст его гранитных стен оценивается в 2 млрд лет. И это не единственная поражающая цифра! Высота каньона - до 30 м, а длина - 3 км. Другие факты также впечатляют: в 1927-м здесь построили первую в Украине ГЭС. А еще в каньоне есть остатки рукотворных сооружений из больших каменных глыб, которые напоминают известный Стоунхендж. Сохранились и каменные руины водяной мельницы XIX века.

Кстати, каньон идеальное место для активного отдыха, в том числе скалолазания и плавания на байдарках.

Напомним, что это первая серия проекта «Моя страна. Прекрасная и независимая ». Впереди еще десятки уникальных мест Украины, которые вдохновляют расправить крылья. Видеосюжеты о самых красивых уголках нашей Родины будут транслироваться в течение года до двадцать пятого Дня Независимости Украины.

Больше подробностей о совместном проекте телеканала «1 + 1» и «Першої приватної броварні» - здесь