Опубликован список самых дорогих мировых брэндов

Журнал Business Week совместно с консалтинговой компанией Interbrand опубликовал список 100 самых дорогих мировых брэндов 2006 года. В список включены компании, стоимость которых превышает два миллиарда долларов США и которые ведут бизнес в глобальном масштабе, то есть получают около трети дохода вне "родной" страны.

Первое место в списке заняла компания Coca-Cola, стоимость торговой марки которой оценена в 67 миллиардов долларов. На втором месте Microsoft (56,9 миллиарда), на третьем - IBM (56,2 миллиарда долларов). Кроме того, в десятке самых дорогих брэндов оказались GE, Intel, Nokia, Toyota, Disney, McDonald`s и Mercedes-Benz.

Ближайший конкурент компании Coca-Cola, компания Pepsi, заняла 22 место. Больше всего за год подорожал брэнд Google (на 46 процентов, до 12,3 миллиарда долларов), который поднялся с 38 на 24 место. Больше всего в цене потерял брэнд Gap (опустившись с 40 на 52 позицию).

В рейтинг вошли только компании с открытой финансовой отчетностью, что не позволило включить в него такие торговые марки, как Visa, Wal-Mart, Mars или CNN.

Лента.ру