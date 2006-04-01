Одесса презентовала «Народный блок рыбака и рыбки»

Сотни тысяч одесситов и гостей города, прибывших накануне поездами, автобусами и самолетами в «столицу юмора», принимают участие в праздничных мероприятиях «Юморины-2006» под лозунгом «Отдохни от политики».

Как передает корреспондент УНИАН, по улицам Дерибасовской и Ришельевской в направлении Куликового поля в течение полутора часов продолжается карнавальное шествие, где вскоре планируется грандиозный гала-концерт мастеров эстрады.

Открыл шествие военный оркестр, за которым под лозунгом «Одесская книга рекордов Гиннесса» шли представители вузов города. Впереди будущих мореходов двигался стилизированный корабль с надписью на борту «Черноморское морское пешеходство», а сами курсанты несли транспарант «Флот ушел – моряки остались». На других стилизированных автомобилях участники карнавала зафиксировали отношение к газовому соглашению: «Вы нам газ – мы вам закуску!». А перебои в электроснабжении Одессы оценены лозунгом: «В светлое будущее – без «Одессаоблэнерго».

На борту следующих автомобилей – лозунги Юморины «Народный блок рыбака и рыбки», «Пети, не стройте из себя Гавриков» и другие, напоминающие неуспехи на выборах определенных избирательных блоков.

В сегодняшнем гала-концерте на Куликовом поле примут участие группы «Дюна», «Ляпис Трубецкой» и «Браво», Алена АПИНА, Максим ЛЕОНИДОВ и другие мастера эстрады. Для прибывших в Одессу десятков съемочных групп телекомпаний, а также почетных гостей создана трибуна. После концерта взметнется в небо фейерверк, будет работать дискотека.

В центре города мероприятия «Юморины» начались в 11.00. В Горсаду, рядом с Дерибасовской, работают «Чисто одесские аттракционы», а на экране - на углу Дерибасовской и Екатерининской демонстрируются кинофильмы, посвященные Леониду Утесову.

По словам вице-мэра Татьяны ФИДИРКО, «как и в прошлые годы, бюджетного финансирования у Юморины не предусмотрено. Праздник организован на средства спонсоров».