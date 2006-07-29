Версия самоубийства Кравченко исключена

Бывший министр здравоохранения Николай ПОЛИЩУК исключает, что экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко застрелил сам себя.

Об этом Н.ПОЛИЩУК, который более десяти лет был консультантом областной, городской, а затем республиканской судебно-медицинских экспертиз по черепно-мозговым травмам, травмам центральной нервной системы, в том числе по огнестрельным ранениям, заявил в интервью газете "Зеркало недели".

По его словам, "по характеру ранений, зафиксированных в документах, можно однозначно утверждать, что это насильственная смерть, такие повреждения не могли быть нанесены рукой этого же человека. Возможность того, что это мог быть самострел, должна быть исключена".

“На труппе зафиксированы два огнестрельных ранения (передняя поверхность шеи и правый висок). Первое – опасное для жизни и могло привести к смерти в результате кровопотери без своевременного оказания медицинской помощи. Первое огнестрельное ранение выполнено впритык из оружия, прижатого к телу. Направление ранения нехарактерно для ранения, нанесенного человеком самим себе, поскольку оно идет снизу вверх и изнутри наружу. Крайне сложно допустить, что человек может ранить себя именно в такой способ — это слишком неудобно. В результате этого огнестрельного ранения он получил многочисленные переломы нижней челюсти, перелом семи зубов (травматическая ампутация), перелом верхней челюсти, хрящей носа и повреждения языка”, - рассказал Н.ПОЛИЩУК и добавил: “Таким образом, он не мог не потерять сознание в результате такой травмы”.

При этом экс-министр отметил, что “удержать оружие в руке после такой травмы человек не в состоянии”. О втором выстреле, он рассказал, что он был произведен впритык, "но не оставил штанг-оттиска - контактного удара".

"Для самострелов же характерно его наличие. Тем более, учитывая предыдущее ранение, в случае, если бы он стрелял в себя сам, он должен был бы прижать ствол к виску", - добавил он.

"Я утверждаю, что через несколько секунд после первого ранения этот человек не способен был совершать целенаправленные точные действия. Это исключено", - подчеркнул Полищук.

Он также опроверг информацию о том, что между двумя выстрелами был длительный перерыв: "Не могло пройти не то, что десяти минут, но даже две".

Он объяснил это тем, что при подобном ранении за несколько минут Кравченко должен был сделать хотя бы несколько вдохов. Однако в легких Ю.КРАВЧЕНКО крови не было.

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.