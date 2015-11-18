Кабмин выделил на восстановление Сватово более 52 миллионов

Соответствующее решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было принято на заседании Кабмина в среду, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

"Эти средства на 100% покроют все необходимые восстановительные работы в Сватово", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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Чиновник также отметил, что Минрегионстрой оставляет за собой контроль за ходом выполнения всех восстановительных работ в городе.

Вице-премьер поблагодарил жителей Сватово, которые не поддались панике и сохраняли спокойствие в такой чрезвычайной ситуации, а также спасателей и экспертов, которые в кратчайшие сроки провели работы по разминированию, осуществили экспертную оценку повреждений и определили объем строительных работ.

"Минрегионом была создана экспертная группа из представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной архитектурно-строительной инспекции и других представителей центральных органов исполнительной власти. Эти специалисты провели полное обследование в городе, составили дефектные акты и определили состояние повреждений зданий, составили смету нанесенного ущерба в результате взрывов и пожара на военных складах. Также из этих средств 307,5 тысячи гривень будет направлено на выплату одноразовой денежной помощи пострадавшим гражданам и семье погибшего человека", - отметил чиновник.

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По словам Зубко, были обследованы и обнаружены повреждения различного характера в 59 многоэтажках, 581 индивидуальном доме, 21 объекте социальной сферы.

"На основании проведенной оценки Минрегионом была определена сметная стоимость восстановительных работ в городе. Работы по восстановлению уже начались. В городе работают строительные бригады", - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов.