Во Львове назначили нового начальника патрульной полиции (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Львова, сегодня состоялось его официальное представление.

«Образование высшее, в 2007 году окончил Львовский национальный университет имени И.Франко. Специальность по образованию: психология. В течение 6 месяцев проходил службу в Вооруженных силах Украины (апрель – сентябрь 2014 года), принимал участие в контртеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», – сообщает пресс-служба полиции.

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Что касается предыдущего руководителя патрульной полиции Львова Юрия Зозули, в пресс-службе патрульной полиции Львова сообщили, что он назначен начальником управления Патрульной полиции города Киева.

Как сообщал УНИАН, 36-летний Антон Пузыревский до настоящего назначения занимал должность командира третьего батальона управления патрульной полиции Львова. Уроженец города Червонограда Львовской области.

26-летний Юрий Зозуля возглавлял патрульную полицию Львова с 20 августа.

Александр Фацевич, который возглавлял патрульную службу Киева, 6 ноября назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - председателем патрульной полиции Украины.