Президент Польши неофициально находится во Львове

Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ сегодня с неофициальной поездкой посещает Львов.

Визит главы Польского государства связан с реализацией украинско-польского культурного проекта – презентацией оратории «Обеты Яна Казимира», которая будет исполнена 1 апреля в Кафедральном соборе Львова, а позже - в городе Ченстохове 1 мая этого года.

Кроме этого, во время пребывания во Львове Президент Польши посетит Лычаковское кладбище, где возложит венки к могилам польских воинов и воинов Украинской галицкой армии, примет участие в праздничном Богослужении и встретится с представителями польской общины.

Справка УНИАН. «Обеты Яна Казимира» - произведение польского (львовского) композитора ХIХ века Адама Солтиса в исполнении артистов обеих стран под управлением известного дирижера, лауреата национальной премии Украины имени Т.Шевченко Ю.ЛУЦИВА.

1 апреля этого года исполняется 350 лет со того дня, как в вышеупомянутом храме король Ян Казимир дал обеты посвятить польский народ служению Матери Божьей Ясногурской в знак благодарности за защиту от шведов. Согласно легенде, чудесное появление Божьей Матери над Ясной горой в Ченстохове во время осады польского войска шведами стало причиной побега последних.