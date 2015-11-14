Во Львове усилили охрану стадиона, где состоится матч плей-офф отбора Евро-2016 Украина - Словения

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности руководителя областного управления полиции Дмитрий Загария, пишет Радио Свобода.

"Сегодня в нашем городе состоится чрезвычайно важный для сборной Украины футбольный матч, на котором будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и президент Словении Борут Пахор, а также более 34 тысяч болельщиков. От имени всех полицейских Львовской области я обращаюсь к вам с просьбой быть сознательными, толерантными, взвешенными и вежливыми", – заявил Загария.

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По его словам, правопорядок будут обеспечивать около тысячи полицейских.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что Петр Порошенко отправился с рабочей поездкой на Львовщину.

Ожидается, что матч Украина-Словения в 19:00 начнется с минуты молчания по жертвам терактов в Париже 14 ноября.