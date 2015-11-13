В Черкасской области поймали члена УИК, "выдавшую" бюллетень мертвому избирателю

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, следователи установили, что 45-летняя член избирательной комиссии умышленно выдала избирателю для голосования бюллетени на имя человека, который на время проведения выборов умер. Соответствующие записи сделаны в контрольных талонах избирательных бюллетеней.

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Уголовное производство было открыто по ст. 158-1 (голосование избирателем на избирательном участке более одного раза) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок. Следственные действия по делу продолжаются.

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Как отметили в полиции, это первое объявленное подозрение по делам, открытым за нарушение избирательного законодательства во время местных выборов. Это самое простое в рамках следствия и доказательной базы уголовное производство среди открытых в этом году за нарушение избирательного законодательства. По остальным делам продолжаются активные следственные действия. На следующей неделе следователи планируют объявить еще ряд подозрений по другим уголовным производствам, открытым по фактам нарушений во время выборов 25 октября.