РФ готовит иск в Гаагский суд против Украины из-за якобы геноцида населения оккупированного Донбасса - АП
Руководство РФ готовит иск к Украине в Международный уголовный суд в Гааге по поводу якобы геноцида гражданского населения временно оккупированных территорий Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«С целью отвлечения внимания от трагических событий в Сирийской Арабской Республике, где зафиксировано неединичные случаи гибели гражданского населения от действий вооруженных сил РФ, руководство России готовит провокацию международного масштаба против Украины. Ее цель – дискредитация руководства нашего государства, получение повода для подачи иска против Украины в Международный уголовный суд в Гааге, а также создание основания для выхода РФ из Минского процесса», - заявил Лысенко.
По его словам, осуществляется фабрикация псевдодоказательств так называемого «геноцида Украиной русскоязычного населения Донбасса». В частности, изготавливаются документальные материалы о якобы уничтожении украинскими военными около 400 домов и 500 человек (в частности, женщин, детей и лиц преклонного возраста) в селе Сокольники Славяносербского района Луганской области, которое сейчас находится на временно оккупированной территории недалеко от линии разграничения сторон.
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К проведению этой работы привлекаются сотрудники ФСБ, Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ, Следственного комитета России, а также представители так называемых «силовых структур» террористической организации «ЛНВ». Пропагандисты используют реальные факты разрушений в сек. Сокольники и гибели его жителей, которые пострадали от рук боевиков и российских войск в ходе боевых действий в конце 2014 – начале 2015 года.
По словам Лысенко, на основе этих фактов, которые будут представлены как так называемые «результаты расследования правоохранительных органов «ЛНР», уже готовятся информационно-пропагандистские материалы для СМИ и судебные иски. Для нагнетания атмосферы истерии и ненависти планируется проведение исторических параллелей с трагическими событиями в Хатыни во время Второй мировой войны и югославских войн 90-х годов ХХ в.
«Время осуществляется психологическая обработка местного населения, оккупанты пытаются склонить к предоставлению необходимых для России «свидетельств», - заявил Лысенко.
Также он добавил, что РФ хочет выдать за жертв сил АТО около 500 погибших гражданских, в том числе детей, которых якобы убили в ходе «геноцида русскоязычного населения Донбасса».