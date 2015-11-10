Православные митрополиты разных стран обратились к украинцам по случаю 400-летия Киевских духовных школ

Как сообщает Центр информации УПЦ, брифинг с митрополитами Поместных Православных Церквей состоялся после богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

«Представители Поместных Православных Церквей присоединились к нашей общей молитве, в которой мы просили мира и счастья для нашей благословенной украинской земли и для всего мира», - отметил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Представитель Антиохийской Православной Церкви митрополит Нифон отметил, что прибыл в Украину, представляя антиохийского Патриарха.

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«Блаженнейший митрополит Онуфрий и другие иерархи Украинской Православной Церкви очень любят и дорожат Украиной. Мы учимся у них, какими нужно быть патриотами. Берегите их, любите их. Как ливанец, хочу пожелать Украине процветания, чтобы любовь была между всеми вами», - сказал митрополит Филиппопольский Нифон.

Представитель Константинопольской Церкви митрополит Никита обратил внимание, что «все представители Поместных Православных Церквей присутствуют здесь (в Киево-Печерской лавре, – Центр информации УПЦ) с молитвой и любовью».

«Мы все вместе празднуем этот великий день. Мы молимся за мир, за благодать Божию, за благословение на ваш народ», - пожелал митрополит Дарданельский, ипертим и экзарх всего Геллеспонта Никита.

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви Тимофей, представляя Патриарха Феофила III, отметил, что «Иерусалимская Церковь тесно связана с украинским народом».

«Выражаем сердечное приветствие и пожелание, чтобы это учебное заведение продолжало приносить пользу православию во всем мире и способствовало тому, чтобы украинский народ, который сейчас проходит через страдания, как можно скорее ощутил мир», - сказалмитрополит Вострский Тимофей.