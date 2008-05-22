Терехин прогнозирует дальнейшее падение курса доллара

Народный депутат Украины Сергей ТЕРЕХИН (фракция БЮТ) прогнозирует, что в Украине будет продолжаться падение доллара к гривне.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли укрепляться и дальше гривня по отношению к доллару, С.ТЕРЕХИН сказал: «Да, будет укрепляться, и это абсолютно не зависит от позиции правительства, НБУ, поскольку НБУ - это лишь термометр валютного рынка».

По его словам, все прогнозы международных и национальных экспертов свидетельствуют о том, что тенденция, существующая сегодня, будет сохраняться. На вопрос журналистов, как в таком случае быть людям, у которых сбережения в долларах, С.ТЕРЕХИН ответил: «Ну почему это вас волнует, вы живете в стране, где есть национальная валюта». Он подчеркнул, что поддерживает шаги НБУ, которые тот совершает на валютном рынке, в частности по укреплению гривни.