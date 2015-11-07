В Одесской области продолжаются поиски тел пассажиров затонувшего катера "Иволга"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС области, 6 ноября с 8.30 до 17.00 сотрудники Службы спасения "101" совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы, родственниками и представителями погибших продолжили поиск тел пассажиров катера «Иволга» в акватории Черного моря, Днестровского лимана и вдоль береговой полосы.

Читайте такжеВ районе Затоки нашли тело еще одного пассажира затонувшего катера "Иволга"«Спасатели в составе 3 единиц аварийно-спасательной техники и 11 человек личного состава обследовали 57,5 км береговой полосы. Работниками Государственной погранслужбы, причала №18, спасательного поста с.Сергеевка, местной пожарной команды райцентра Татарбунары обследовано 45,5 км береговой полосы», - рассказали в пресс-службе.

Также от предприятия «База-стоянка №14 маломерного флота агентства рыбного хозяйства» села Лебедевка Татарбунарского района привлечен катер «Прогресс-4» и 3 человека экипажа, обследовавшие 9 миль по воде.

«Никого не нашли, 7 ноября поиски погибших будут продолжаться», - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось около 40 человек.

По факту этой аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Обнаружены тела 19 погибших.