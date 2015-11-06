Скандального кума Табачника Луцкого восстановили в должности проректора НАУ (документ)

Соответствующий приказ от 5 ноября был опубликован на сайте вуза сегодня. Максиму Луцкому установили должностной оклад в размере 4191 грн в месяц с доплатой 25% за научную степень, 33% – за ученое звание, передает "Украинская правда".

Как известно Римвидас Хращевский уволил Максима Луцкого, а также ряд других должностных лиц НАУ 20 августа – в день собственного назначения на пост исполняющего обязанности ректора.

Тогда в приказе об увольнении говорилось, что Максим Луцкий и другие лица были назначены на свои посты "с превышением служебных полномочий без согласования Ученого совета НАУ, вопреки Уставу, и находились на них вопреки нормам действующего законодательства Украины", а зарплаты им были установлены с нарушением процедур, что нанесло ущерб бюджету.

Как известно, в 2006 году Максим Луцкий был избран в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко", однако в том же году он перешел к регионалам.

В 2010 году он повторно избрался в Раду, в следующем году став председателем комитета по вопросам науки и образования. Там он был одним из самых известных соратников тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника. Но в 2012 году Максим Луцкий проиграл на выборах в Верховную Раду Бютовцу Дмитрию Андриевскому.

В марте 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович назначил Максима Луцкого на должность председателя Соломенской райгосадминистрации.

В июне 2014 года он стал проректором НАУ, а в октябре в этом вузе агитировал за своего бывшего соперника Андриевского уже как за кандидата в Раду от БПП. Правда, позже Андриевский утверждал, что это не было агитацией.