Новые миграционные правила РФ для украинцев призваны дестабилизировать ситуацию в Украине - "Украинцы Москвы"

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов.

По его словам, это нововведение призвано дестабилизировать ситуацию в Украине.

В частности, с 1 ноября этого года граждане Украины, которые ранее пользовались льготным режимом пребывания на территории России, должны в 30-дневный срок обратиться в Федеральную миграционную службу и получить необходимые документы. Виктор Гиржов убежден, что российская власть таким образом пытается нагнетать социальную обстановку в Украине.

«Точной статистики никто не знает, приходится оперировать данными Федеральной миграционной службы. Но если, скажем, 600 тысяч или, скажем, миллион, человек вернется в Украину, а демографы говорят, что надо умножать всегда на три – как минимум, жена еще и ребенок, а то и не одна. И вот таким образом считайте, что три-четыре миллиона людей останутся без работы, потому что мы знаем, что с трудоустройством в Украине тоже большие проблемы. И вот это именно та задача, дестабилизировать обстановку, создать протестные настроения, которые тут же, я уверен, используют оппозиционные политические силы», – подчеркнул Гиржов.

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Сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы» отметил, что в этой ситуации властям Украины стоит привлечь к проблеме внимание мировой общественности, ведь это «очередные проблемы нарушения прав человека Российской Федерацией».

«Этот закон был принят давно, но была отсрочка: в течение прошлого года Федеральная миграционная служба сделала преференции украинцам. Для чего? В России ничего не делается случайно и из каких благих побуждений. Было задание сорвать мобилизацию украинской армии, которая проходила несколькими этапами. Для этого в течение прошлого года было разрешено по заявлению для пребывания на территории России в таком режиме: не выезжая ни на три месяца, ни на день, как раньше », – в частности, подчеркнул Гиржов.

Эксперт считает, что после того, как активная фаза войны на южном востоке Украины «стихла, и Россия перекинулась на Сирию», Кремль поставил перед собой другую задачу: дестабилизировать обстановку в Украине любыми другими способами.

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«В Украине нужно было создать социальную напряженность и политическую путем того, что из России будет выдавливаться трудоспособное население, преимущественно мужчины. Таким образом Кремль постоянно играет на каких-то антиукраинских задачах», – подытожил Гиржов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Федеральной миграционной службе России заявили, что до 30 ноября граждане Украины, которые находятся на территории РФ, обязаны определить свой «правовой статус». При этом заместитель руководителя ФТС России Вадим Яковенко заявил, что всем территориальным подразделениям службы дано поручение об оказании максимального содействия и максимального внимания к украинских граждан.