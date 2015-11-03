На Киевщине неизвестные совершили разбойное нападение на инкассаторов и похитили более полутора миллиона гривен

В Киевской области введен план «Перехват», сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Киевской области.

"В городе Борисполь на одной из улиц в автомобиль «ВАЗ-2104» государственного предприятия «Укрпочта» врезался автомобиль «Audi-100» черного цвета. Неизвестный вышел из иномарки и, угрожая предметом, похожим на автомат, разбил стекло служебной машины, похитив оттуда мешок с деньгами. Они предназначались для выплаты пенсий. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове снова напали на инкассаторов, преступники скрылись на служебном автомобиле

Милиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черниговской области 23 октября, было совершено вооруженное нападение на инкассаторскую машину «Приватбанка». При этом погибли два сотрудника банка.