ГСЧС обнаружила в зоне АТО уже 43,2 тысячи боеприпасов
11:51, 02 ноября 2015Общество
208 0
Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с начала выполнения работ на востоке Украины было обнаружено и изъято уже 43 226 единиц боеприпасов (за сутки – 70).
ГСЧС обезвредила уже 43,2 тысячи боеприпасов на Донбассе / mil.gov.ua
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Из указанного количества выявлено и изъято артиллерийских снарядов – 7 717 (за сутки – 11), минометных мин – 4 625 (за сутки – 14), боевых гранат и мин – 5 134 (за сутки – 17), реактивных боеприпасов – 982, других взрывоопасных предметов – 24 768 (за сутки – 28).
Читайте такжеВозле Мариуполя военные обнаружили минное "адское поле" (фото)
Проверено на наличие взрывоопасных предметов 971 административное здание и сооружение, а также 5 167,29 гектара территории (за сутки – 38,35 гектара) и 37,5 гектара акватории водоемов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter