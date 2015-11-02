ГСЧС обнаружила в зоне АТО уже 43,2 тысячи боеприпасов

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Из указанного количества выявлено и изъято артиллерийских снарядов – 7 717 (за сутки – 11), минометных мин – 4 625 (за сутки – 14), боевых гранат и мин – 5 134 (за сутки – 17), реактивных боеприпасов – 982, других взрывоопасных предметов – 24 768 (за сутки – 28).

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Проверено на наличие взрывоопасных предметов 971 административное здание и сооружение, а также 5 167,29 гектара территории (за сутки – 38,35 гектара) и 37,5 гектара акватории водоемов.