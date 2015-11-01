СМИ: "Ответственный" за отключение телеканалов во время Евромайдана возглавил черкасское СБУ

Об этом пишет "Эспрессо.TV".

Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Бойко начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

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Как удалось выяснить телеканалу, Олег Бойко работал в Департаменте защиты национальной государственности при СБУ. Был начальником управления "М" (контроль деятельности медиа). Во время Евромайдана фигурировал в плане проведения антитеррористической операции на улицах столицы против митингующих. В частности, он числился ответственным за отключение нескольких ведущих телеканалов.

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Так, согласно планов спецопераций "Бумеранг" и "Волна", которые обнародовал в свое время Геннадий Москаль, было запланировано отключение "5 канала", "24", "Эспрессо.TV", ТВі и "1+1" в рамках антитеррористической операции по разгону Евромайдана.