Правительство создало Академию Государственной пенитенциарной службы

Соответствующее распоряжение от 21 октября 2015 г. № 1111-р опубликовано на Правительственном портале.

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"Принять предложение Министерства юстиции и Государственной пенитенциарной службы о создании Академии Государственной пенитенциарной службы, реорганизовав путем преобразования Черниговский юридический колледж Государственной пенитенциарной службы Украины", - говорится в документе.

Расходы, связанные с созданием Академии, планируется осуществить в пределах средств государственного бюджета, предусмотренных Государственной пенитенциарной службе.

Также отмечается, что курсанты и слушатели Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины продолжают обучение в новообразованной Академии.