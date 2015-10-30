Правительство создало Академию Государственной пенитенциарной службы
Киев. 30 октября. УНИАН. Кабинет министров Украины создал Академию Государственной пенитенциарной службы.
Соответствующее распоряжение от 21 октября 2015 г. № 1111-р опубликовано на Правительственном портале.
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"Принять предложение Министерства юстиции и Государственной пенитенциарной службы о создании Академии Государственной пенитенциарной службы, реорганизовав путем преобразования Черниговский юридический колледж Государственной пенитенциарной службы Украины", - говорится в документе.
Расходы, связанные с созданием Академии, планируется осуществить в пределах средств государственного бюджета, предусмотренных Государственной пенитенциарной службе.
Также отмечается, что курсанты и слушатели Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины продолжают обучение в новообразованной Академии.