Азовсталь выплатит более 600 тыс. грн. за загрязнение моря
По требованию прокуратуры
Мариупольское ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" по требованию прокуратуры выплатит более 600 тыс. грн. за загрязнение Азовского моря.
Как сообщили УНИАН в Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратуре, к этому предприятию прокуратурой заявлено два иска в хозяйственный суд о возмещении ущерба, причиненного загрязнением Азовского моря на общую сумму более 600 тыс. грн.
Также в феврале текущего года по требованию прокуратуры Госуправление охраны окружающей природной среды в Донецкой области приостановило действие разрешения на специальное водопользование меткомбината в части сброса промышленных вод в Азовское море из шламонакопителя. Однако Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск предприятия и отменил решение Госуправления. В связи с этим, прокуратурой области, принявшей участие в рассмотрении иска, готовится апелляционная жалоба в Донецкий административный апелляционный суд.