Азовсталь выплатит более 600 тыс. грн. за загрязнение моря

Мариупольское ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" по требованию прокуратуры выплатит более 600 тыс. грн. за загрязнение Азовского моря.

Как сообщили УНИАН в Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратуре, к этому предприятию прокуратурой заявлено два иска в хозяйственный суд о возмещении ущерба, причиненного загрязнением Азовского моря на общую сумму более 600 тыс. грн.

Также в феврале текущего года по требованию прокуратуры Госуправление охраны окружающей природной среды в Донецкой области приостановило действие разрешения на специальное водопользование меткомбината в части сброса промышленных вод в Азовское море из шламонакопителя. Однако Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск предприятия и отменил решение Госуправления. В связи с этим, прокуратурой области, принявшей участие в рассмотрении иска, готовится апелляционная жалоба в Донецкий административный апелляционный суд.