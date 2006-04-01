Россия останется без водки

Украина с 1 апреля прекратила поставки алкогольной продукции в Россию.

Это связано с введением в России акцизных марок нового образца и с запуском Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

По мнению представителей отечественных алкогольных компаний, наличие марок не решает проблемы поставок продукции на российский рынок, поскольку в России не отлажена система ЕГАИС, в которую должна вноситься информация об импортном алкоголе.

Представители предприятий отмечают, что они такое развитие ситуации предвидели и создали на российском рынке определенные запасы продукции. "Все будет зависеть от того, как надолго затянется эта ситуация: если на 3-4 месяца и больше, то понятно, что никаких складских запасов не хватит", - отметила руководитель службы по связям с общественностью известной украинской водочной компании Наталья КОНОВАЛОВА, передает Газета.ру.