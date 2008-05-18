Ющенко призывает вкладывать в ЕВРО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает участников заседания Европейского банка реконструкции и развития вкладывать инвестиции в разные сферы украинской экономики в процессе подготовки нашего государства к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Об этом он сообщил, открывая первое заседание Совета управляющих ЕБРР, которое проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина рассчитывает на активное сотрудничество с банком и, по его мнению, особой привлекательностью для европейских инвесторов должен быть факт проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

“Мы приглашаем инвесторов к сотрудничеству”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что представители украинской власти разработали детальный план подготовки к проведению Евро-2012, который является “широким полем для вложения инвестиций”. В частности, Президент подчеркнул, что это касается и построения новых и реконструкции старых стадионов, построения новых современных дорог, реконструкции и сооружения аэропортов и многих других проектов.