На сайте Рады открылся сервис по размещению электронных петиций

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы парламента Дмитрий Столярчук.

При этом он отметил, что сервис работает в тестовом режиме.

"С сегодняшнего дня сервис электронных петиций - на сайте Верховной Рады. Пока в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

C сегодняшнего дня сервис электронных петиций - на сайте Верховной Рады. Пока в тестовом режиме: https://itd.rada.gov.ua/petitions/List?aname=publishedПродолжаем внедрять #Епарламент Posted by Dmytro Stoliarchuk on Wednesday, October 28, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла изменения к Закону "Об обращении граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции.

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Законом вводится механизм подачи обращений в электронной форме, а также такой новый инструмент обращения к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и органов местного самоуправления, как электронная петиция.