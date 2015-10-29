На сайте Рады открылся сервис по размещению электронных петиций
На сайте Верховной Рады появилась возможность оставить электронную петицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы парламента Дмитрий Столярчук.
При этом он отметил, что сервис работает в тестовом режиме.
"С сегодняшнего дня сервис электронных петиций - на сайте Верховной Рады. Пока в тестовом режиме", - говорится в сообщении.
C сегодняшнего дня сервис электронных петиций - на сайте Верховной Рады. Пока в тестовом режиме: https://itd.rada.gov.ua/petitions/List?aname=publishedПродолжаем внедрять #ЕпарламентPosted by Dmytro Stoliarchuk on Wednesday, October 28, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла изменения к Закону "Об обращении граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции.
Читайте такжеУкраинцы начали сбор подписей за отправку Яценюка послом в Гваделупу
Законом вводится механизм подачи обращений в электронной форме, а также такой новый инструмент обращения к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и органов местного самоуправления, как электронная петиция.