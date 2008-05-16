Украине нужен Кодекс о гражданской защите

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины принято решение о разработке и направлении в Верховную Раду Кодекса Украины о гражданской защите (предотвращении и реагировании на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера).

Об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Он отметил, что действующая система защиты населения от чрезвычайных ситуаций законодательно подкреплена такими законами: «О Гражданской обороне Украины», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», «О правовых принципах гражданской защиты», «О пожарной безопасности» и тому подобное. Во многих пунктах данных законов есть противоречие, потому В.ШАНДРА считает: целесообразно определить на законодательном уровне сферу гражданской защиты как составляющую системы национальной безопасности государства. А законодательство в сфере гражданской защиты – объединить в единый кодекс.

На сегодняшнем заседании СНБО В.ШАНДРА акцентировал внимание на недостаточном финансировании и материально-техническом обеспечении работы спасателей МЧС. А из средств, которые выделяются министерству, 90 процентов идут на зарплату, при этом оплата труда спасателей является недостаточной. По его словам, с каждым годом финансирование потребностей МЧС уменьшается, в соответствии с расходной частью бюджета. Сравнительно с 2003 годом, расходы из госбюджета выросли более чем в 4 раза, а расходы МЧС – лишь в полтора раза. Поэтому министр МЧС отметил: без соответствующего финансирования и материально-технического обеспечения невозможно развивать систему гражданской защиты и спасения людей.