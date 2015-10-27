Из-за взрыва на шахте "Краснолиманская" погиб спасатель, двое тяжело ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области.

Милиция отмечает, что это уже второй взрыв метана за два дня на этой шахте.

"Со вчерашнего дня там работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые боролись с пожаром, возникшим от первого взрыва. Повторный взрыв унес жизнь одного работника, двое получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

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Сообщение о том, что в вентиляционном ходке той же лавы, что и вчера, произошел взрыв, поступило в милицию от диспетчера шахты около 19:15.

Бригада ГСЧС локализовала пожар, возникший во время вчерашнего взрыва. Тогда пострадавших не было.

Сейчас шахта остановлена. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Красноармейского горотдела милиции.