Из-за взрыва на шахте "Краснолиманская" погиб спасатель, двое тяжело ранены
На шахте "Краснолиманская" (Родинское, Донецкая область) за два дня произошло два взрыва метана, один спасатель погиб.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области.
Милиция отмечает, что это уже второй взрыв метана за два дня на этой шахте.
"Со вчерашнего дня там работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые боролись с пожаром, возникшим от первого взрыва. Повторный взрыв унес жизнь одного работника, двое получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.
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Сообщение о том, что в вентиляционном ходке той же лавы, что и вчера, произошел взрыв, поступило в милицию от диспетчера шахты около 19:15.
Бригада ГСЧС локализовала пожар, возникший во время вчерашнего взрыва. Тогда пострадавших не было.
Сейчас шахта остановлена. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Красноармейского горотдела милиции.