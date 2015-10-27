Погода на сегодня: в западных регионах объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Сегодня, 27 октября, в центральных областях день будет ясным, возможна переменная облачность, дневная температура поднимется до +8..+11. Ночью ожидается +2..+5.

На западе днем так же +8..+11, на Закарпатье до +14. Прогнозируют туман и видимость 200-500 метров. Ночью будут приморозки: -1..+1.

В северных областях днем воздух прогреется до +8..+10, ночью - +2..+4. В Черниговской области ожидают дождь.

На востоке Украины будет пасмурно и дождливо. Днем +7..+9, ночью +2..+4.

На юге метеорологи ожидают +11..+13 днем и до +6 ночью. Ясно, переменная облачность.

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