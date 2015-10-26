"Врачи без границ" ответили на обвинения боевиков "ДНР"

Ранее в "ДНР" заявили, что лишили организацию аккредитации за незаконную деятельность, передает ВВС Украина.

"Мы призываем к немедленному пересмотру решения об остановке деятельности в Донецкой области", - сообщается в Twitter "Врачей без границ".

В организации подчеркнули, что, если она покинет Донецк, это будет иметь угрожающие последствия для тысяч пациентов.

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В пресс-релизе организации отметили, что сейчас она поставляет 77% инсулина, необходимого пациентам с диабетом от 18 лет, которые проживают на территории, подконтрольной "ДНР".

В сентябре самопровозглашенная "ЛНР" также прекратила работу с "Врачами без границ" и девятью другими организациями.