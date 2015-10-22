Путин о санкциях США: Так поступают с вассалами

Об этом сообщает Newsru.

"Это, конечно, может быть, не российское дело, но у нас же с вами дискуссионный клуб, поэтому я все-таки позволю себе спросить: так с союзниками поступают? Нет. Так поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению", - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил, что США ведут двойную игру.