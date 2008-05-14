Первыми на красную дорожку Каннского фестиваля ступили панды (фото)

Наряженные в костюмы панд актеры стали первыми, кто официально ступил на красную дорожку открывающегося 14 мая 61-го Каннского кинофестиваля, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Возглавил процессию панд актер Джек Блэк, озвучивший главную роль в мультфильме "Kung Fu Panda" ("Кунг-фу Панда") студии DreamWorks.

Церемония открытия фестиваля состоится вечером в среду, 14 мая. Уже в 19:15 по местному времени начнется показ первого конкурсного фильма "Слепота" бразильца Фернанду Мейреллиша. Всего в конкурсе Каннского кинофестиваля оказалось 22 картины. В числе претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" значатся обладатели этой престижной награды прошлых лет, в частности, Вим Вендерс, братья Дарденны, Атом Эгоян, а также другие титулованные режиссеры, например, Клинт Иствуд, Стивен Содерберг, Филипп Гарель, Нури Бильге Джейлан.

В параллельных проектах фестиваля будет показано около тысячи картин.

Жюри 61-го Каннского фестиваля возглавляет Шон Пенн.

Главной внеконкурсной премьерой фестиваля станет показ фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".