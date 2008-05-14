Первыми на красную дорожку Каннского фестиваля ступили панды (фото)
Жюри возглавляет Шон Пенн
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Церемония открытия фестиваля состоится вечером в среду, 14 мая. Уже в 19:15 по местному времени начнется показ первого конкурсного фильма "Слепота" бразильца Фернанду Мейреллиша. Всего в конкурсе Каннского кинофестиваля оказалось 22 картины. В числе претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" значатся обладатели этой престижной награды прошлых лет, в частности, Вим Вендерс, братья Дарденны, Атом Эгоян, а также другие титулованные режиссеры, например, Клинт Иствуд, Стивен Содерберг, Филипп Гарель, Нури Бильге Джейлан.
В параллельных проектах фестиваля будет показано около тысячи картин.
Жюри 61-го Каннского фестиваля возглавляет Шон Пенн.
Главной внеконкурсной премьерой фестиваля станет показ фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".