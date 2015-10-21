Апелляционный суд Киева оставил под стражей Полищука, который подозревается в убийстве Бузины
22:44, 21 октября 2015Общество
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Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины Дениса Полищука.
Подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Денис Полищук оставлен под стражей / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий коллегии судей Апелляционного суда столицы Виктора Глиняный.
“Решение Шевченковского районного суда столицы оставить в силе. Ходатайство стороны защиты подозреваемого Полищука без удовлетворения”, - отмечается в постановлении суда.
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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.
По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.
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