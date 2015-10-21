В школе Чернигова неизвестные распылили аэрозоль, госпитализированы 5 учеников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 21 октября, в 12.28 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что около 11.51 в результате распыления или разлива неизвестного вещества в помещении санузла общеобразовательной школы №29 пострадали 5 учеников.

По данным ГСЧС, четырех девочек, 2004 гг. р., и одну девочку, 2002 г. р., госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу.

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Трое из них находятся в реанимационном и двое в гастроэнтерологическом отделениях. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как тяжелое стабильное и средней тяжести, сообщили в Госслужбе.

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На место происшествия выезжали спасательное и отделение радиационной и химической защиты Аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС в Черниговской области.

По данному факту правоохранительными органами проводятся следственные действия.