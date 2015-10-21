В топ-50 вузов Центральной и Восточной Европы вошли два украинских

Рейтинг составлен британской компанией Quacquarelli Symonds, передает "ЕвроПравда". Украинские вузы заняли 48--е и 39-е места соответственно.

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На первом месте - Московский государственный университет им. Ломоносова.

Следует отметить, что в перечень из 150 вузов попали еще несколько украинских заведений: харьковский Национальный университет им. Каразина (55), Сумской государственный университет (89), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (93), Национальный университет "Львовская политехника" (96), Донецкий национальный университет (98).

Всего были проанализированы данные 500 вузов. Общий балл вычислялся на 30% из оценки научной репутации заведения, 20% - репутации среди работодателей, 15% - соотношение профессорско-преподавательского состава, 10% - соотношение работ, написанных на каждом факультете, 10% - индекса цитируемости в сети, 5% - научных знаний преподавательского состава, 5% - цитируемости работ и по 2,5% - количества иностранных факультетов и студентов.