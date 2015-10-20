The New York Times: Недавняя тишина в Украине дает надежду на мирное решение

Об этом пишет Селестин Болен в своей статье «Недавняя тишина в Украине дает надежду на мирное решение», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Даже если это было намерением президента России Владимира Путина, безусловно, верно, что хрупкое перемирие в восточной Украине и напряженные переговоры, происходящие в Минске для поиска политического решения больше не в новостях, ни в России, ни на Западе.

Когда четыре стороны, подписавшие соглашение, достигнутое в феврале в Минске, проводили встречу здесь, в Париже, 2 октября, все заголовки были о Сирии. На самом деле, лидеры Франции, Германии, Украины и России провели пять часов, обсуждая будущее Донецкой и Луганской областей, теперь находящихся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Проходившие после прекращения огня 1 сентября переговоры дали постепенный прогресс: Оружие планируют отвести от линии фронта, а лидеры сепаратистов согласились отложить выборы до начала следующего года.

Ничто из этого не решено абсолютно. На прошлой неделе, лидеры сепаратистов отодвинули крайний срок для отвода оружия еще на неделю, и переговорщики до сих пор пытаются выяснить, как провести отдельные выборы в Донецке и Луганске в соответствии с украинским законодательством, это является основным камнем преткновения.

Но оружие молчало в течение шести недель, это не мелочи для региона, где погибли 8000 человек, и два миллиона были перемещены в течение последних 18 месяцев.

Это прекращение огня по-прежнему может рухнуть, как другие, но сейчас Россия, кажется, стремится его соблюдать.

Президент Украины Петр Порошенко в прошлом месяце заявил, что перемирие эффективно доказывает то, что Москва уже давно отрицает: сепаратисты находятся под контролем России. «Вот почему, когда Путин дает приказ о прекращении огня, они делают это», сказал он в интервью Washington Post, опубликованном 28 сентября.

Означает ли все это, что Россия ищет выход из беспорядка, который помогла создать в Украине? Конечно, Москва сейчас, похоже, «понизила напряженность» конфликта, сказал Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги.

Но Фиона Хилл, директор Центра по США и Европе в Институте Брукингса в Вашингтоне, предпочитает называть затишье в борьбе «временным перемирием», сродни Брестскому миру, подписанному перед окончанием Первой мировой войны молодым большевистским правительством.

«Это ответ на обстоятельства, которые не были благоприятными для Путина», сказала она в интервью. Другие аналитики, как в России, так и на Западе, также пришли к выводу, что агрессия России на востоке Украины рассматривается Кремлем как разочарование, если не откровенная неудача.

Местное население было не в восторге, как крымчане, от присоединения к России или провозглашения независимости; украинская армия оказала сопротивление гораздо лучше, чем ожидалось; и, несмотря на все усилия Москвы, Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются едиными в вопросе экономических санкций против России.

«Все пошло не так, как планировалось», сказала Хилл. «Это было дорого с точки зрения ресурсов, а санкции нанесли явный ущерб».

Авантюра России в Сирии не повлекла за собой решение отступить в Украине, но Хилл сказала, «ничего страшного, что у Путина была еще одна карта».

«Он подстраховывается», сказала она. Но, добавила она, это не признак того, что Россия отказалась от своих целей в Украине: Страна остается хрупкой, и хватка Москвы на Крымском полуострове, кажется незыблемой, не малый фактор на новом геостратегическом уровне России.

Тем не менее, недавнее затишье на украинском фронте дает некоторую надежду на разрешение в Минске, не до срока в декабре, но, возможно в 2016 году.

Пока что переговоры продвигаются с неловкой, болезненной скоростью, в результате чего общественное обсуждение проходит только в Киеве, но ближайшие несколько месяцев будут иметь решающее значение.