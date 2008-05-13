”Подозрительная лужа” на остановке оказалась 3 килограммами ртути
23:10, 13 мая 2008Общество
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Милиция ищет владельца
В Керчи на одной из автобусных остановок специалисты МЧС собрали около 3 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, местные жители, обнаружив на остановке «подозрительного вида лужу», обратились в милицию и МЧС.
Прибыв на место происшествия, специалисты-химики собрали ртуть, а место происшествия обработали специальным раствором.
«Собрано около трех кг ртути, проведена демеркуризация, - сообщили в МЧС. – Никто из прохожих не пострадал». Опасное вещество будет отправлено на утилизацию.
Милиция выясняет источник появления ртути на остановке.
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