”Подозрительная лужа” на остановке оказалась 3 килограммами ртути

В Керчи на одной из автобусных остановок специалисты МЧС собрали около 3 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, местные жители, обнаружив на остановке «подозрительного вида лужу», обратились в милицию и МЧС.

Прибыв на место происшествия, специалисты-химики собрали ртуть, а место происшествия обработали специальным раствором.

«Собрано около трех кг ртути, проведена демеркуризация, - сообщили в МЧС. – Никто из прохожих не пострадал». Опасное вещество будет отправлено на утилизацию.

Милиция выясняет источник появления ртути на остановке.