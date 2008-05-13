”Банк Грузии” купил 70 процентов белорусского банка

"Банк Грузии" купил 70 процентов "Белорусского народного банка" за 34,2 миллиона долларов, сообщает Trend Capital со ссылкой на заявление председателя наблюдательного совета "Банка Грузии" Нику Энукидзе. Таким образом, "Банк Грузии" стал первой иностранной организацией, пришедшей на белорусский банковский рынок.

По условиям сделки, "Банк Грузии" получит возможность в течение последующих трех лет выкупить оставшиеся 30 процентов акций "Белорусского народного банка", которые сейчас принадлежат бизнесмену Леониду Медведю, передает портал "Грузия-Online".

По состоянию на 31 декабря 2007 года, активы "Белорусского народного банка" составляли 48,9 миллиона долларов, а полный капитал акций - 24,6 миллиона долларов. Центральный офис финансовой организации расположен в Минске. Кроме того, в Белоруссии у банка есть еще четыре филиала. В ближайшее время руководство банка планирует открыть еще два филиала, сообщает Лента.ру.