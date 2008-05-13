Фрегат “Гетман Сагайдачный” прибыл на базу НАТО в Греции

Флагман Военно-Морских Сил ВС Украины фрегат “Гетман Сагайдачный” прибыл на военно-морскую базу логистического обеспечения НАТО “Суда-Бей”, которая расположена на греческом острове Крит.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, с этой базы корабль в начале июня должен отправиться на патрулирование Средиземного моря в рамках антитеррористической операции НАТО “Активные усилия”.

По словам командира “Гетмана Сагайдачного” капитана 3-го ранга Антона ГАЛУНОВА, осуществив переход к острову Крит, экипаж фрегата успешно справился с первой из поставленных на время боевой службы задач.

Также А.ГАЛУНОВ сообщил, что на базе украинский фрегат примет участие в ряде мероприятий, организованных командованием НАТО, в частности, пройдет соответствующую сертификацию. После этого судно опять выйдет в море для непосредственного выполнения задач операции “Активные усилия”, а именно мониторинга морских перевозок.