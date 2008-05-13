Еврокомиссия надеется, что цены на продовольствие будут расти медленнее.

Об этом заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

“Я бы сказал, что цены на продовольствие будут расти медленнее”, - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодня пиковые цены на большинство продовольственных культур уже остались позади. Так, по словам представителя Еврокомиссии, уже сейчас цены производителя на молочные продукты снизилась на 35% по сравнению с пиковым периодом, который наблюдался в октябре-ноябре 2007 года, цены на пшеницу – на 40%, по сравнению с пиковым периодом, который пришелся на конец февраля – начало марта. В то же время, цены на кукурузу, по словам представителям Еврокомиссии, скорее всего еще не прошли пикового периода.

В среднесрочной перспективе цены на продовольствие, скорее всего снизятся, однако все равно будут существенно выше своего минимума, достигнутого в конце 1990-х – в начале 2000-х годов.

По словам собеседника агентства, это будет объясняться, прежде всего, ростом цен на энергоносители, которые существенно влияют на стоимость минеральных удобрений, стагнацией урожая зерновых в Европе, ростом спроса на мясомолочную продукцию и развитием производства биотоплива.