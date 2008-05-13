Лужков: Украина боится моего появления, как кошка, которая съела чужое мясо

Украина не имеет оснований присвоить себе Крым и Севастополь. Как сообщил сегодня в прямом эфире телеканала "ТВ-Центр" столичный градоначальник, власти Украины "просто боятся правды". "Когда я прибыл на Украину, меня ждала весьма "радушная" встреча на якобы украинской земле. Украина боится моего появления, как та кошка, которая съела чужое мясо. Мне вручили меморандум, где косвенно подразумевается, чтобы я молчал. Рот они мне не заткнут. Отмечу, что крымчане хотели в этот исторический день (225 лет Черноморскому флоту) услышать правду", - подчеркнул мэр столицы.

По словам Ю.Лужкова, Украина не имеет никаких прав на "исконно российские земли". "Еще в 1948 г. Севастополь был выделен из состава Крымской области как военная база - самостоятельная административная единица. У города был статус республиканского подчинения Российской Федерации. Этот статус остается незыблемым", - пояснил он.

И добавил, что "до сих пор Севастополь по всем документам является российским городом, а сама передача Крыма Украине была проведена вопреки Конституции СССР, когда одна республика передавала свои территории другой - необходимо было проведение референдума".

Мэр Москвы считает, что все это дает основания считать Крымскую область переданной незаконно.