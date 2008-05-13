Лужков: Украина боится моего появления, как кошка, которая съела чужое мясо
20:26, 13 мая 2008Общество
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Мэр Москвы говорит из Москвы
|Юрий Лужков
По словам Ю.Лужкова, Украина не имеет никаких прав на "исконно российские земли". "Еще в 1948 г. Севастополь был выделен из состава Крымской области как военная база - самостоятельная административная единица. У города был статус республиканского подчинения Российской Федерации. Этот статус остается незыблемым", - пояснил он.
И добавил, что "до сих пор Севастополь по всем документам является российским городом, а сама передача Крыма Украине была проведена вопреки Конституции СССР, когда одна республика передавала свои территории другой - необходимо было проведение референдума".
Мэр Москвы считает, что все это дает основания считать Крымскую область переданной незаконно.
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