Керчан не пустили в Крым на купленном и оформленном на территории материковой Украины автомобиле
Крымчане, которые купили и оформили свою машину на территории материковой Украины, теперь не могут въехать на ней на полуостров.
Об этом рассказали керчане, которые несколько дней назад пересекали границу, передает Керчь.ФМ.
Житель Керчи отметил, что он уже давно живет в Харьковской области, закончил там институт и работает по специальности, там же работает его жена, тоже уроженка его родного города. Но прописаны они на полуострове, там живут их родители и родственники.
"О том, что на границе у меня возникнут какие-либо проблемы, мне никто не говорил, так как по международному праву, я должен растаможить автомобиль в течение полугода с момента пересечения границы. На старом автомобиле приезжал сюда и проблем не было. Я на новом автомобиле в Крым еще не ездил, пришлось машину оставить на платной стоянке и перейти границу пешком, и дальше добираться автобусами и такси", - рассказал керчанин.
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Также семейная пара добавила о том, что если покупается автомобиль на территории Украины людьми с крымской пропиской, то регистрационные номера на автомобиль выдают тоже крымские, с индексом АК.
Так как крымчанин на момент "референдума" был прописан в Крыму и не написал официальный отказ от российского гражданства, его считают в Крыму гражданином РФ.
В свою очередь юрист, комментируя данную ситуацию, отметил, что не подлежат какому-либо таможенному оформлению автомобили, которые были приобретены крымчанами до "референдума" 2014 года.
"На самом деле гражданин России имеет право передвигаться на автомобиле с иностранной регистрацией по территории РФ одни сутки и то до таможенного поста с целью оформления. Если такой гражданин имеет вид на жительство в другой стране, то после уплаты пошлины на автомобиле можно ездить не более полугода, затем такое авто должно покинуть пределы РФ. Иностранец на своем автомобиле в этом случае может ездить один год", - объяснил он ситуацию.