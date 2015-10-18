Керчан не пустили в Крым на купленном и оформленном на территории материковой Украины автомобиле

Об этом рассказали керчане, которые несколько дней назад пересекали границу, передает Керчь.ФМ.

Житель Керчи отметил, что он уже давно живет в Харьковской области, закончил там институт и работает по специальности, там же работает его жена, тоже уроженка его родного города. Но прописаны они на полуострове, там живут их родители и родственники.

"О том, что на границе у меня возникнут какие-либо проблемы, мне никто не говорил, так как по международному праву, я должен растаможить автомобиль в течение полугода с момента пересечения границы. На старом автомобиле приезжал сюда и проблем не было. Я на новом автомобиле в Крым еще не ездил, пришлось машину оставить на платной стоянке и перейти границу пешком, и дальше добираться автобусами и такси", - рассказал керчанин.

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Также семейная пара добавила о том, что если покупается автомобиль на территории Украины людьми с крымской пропиской, то регистрационные номера на автомобиль выдают тоже крымские, с индексом АК.

Так как крымчанин на момент "референдума" был прописан в Крыму и не написал официальный отказ от российского гражданства, его считают в Крыму гражданином РФ.

В свою очередь юрист, комментируя данную ситуацию, отметил, что не подлежат какому-либо таможенному оформлению автомобили, которые были приобретены крымчанами до "референдума" 2014 года.

"На самом деле гражданин России имеет право передвигаться на автомобиле с иностранной регистрацией по территории РФ одни сутки и то до таможенного поста с целью оформления. Если такой гражданин имеет вид на жительство в другой стране, то после уплаты пошлины на автомобиле можно ездить не более полугода, затем такое авто должно покинуть пределы РФ. Иностранец на своем автомобиле в этом случае может ездить один год", - объяснил он ситуацию.