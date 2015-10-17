Кабмин создаст спецкомиссию по расследованию обстоятельств аварии катера в Одесской области

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, комиссию поручено возглавить Вице-премьер-министру - Министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко.

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Заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков уже уехал в Ильичевск.

Как сообщал УНИАН, в результате аварии прогулочного катера в районе Затоки в Одесской области погибли по меньшей мере 12 человек, удалось спасти 23 человека.