Россияне категорически против возвращения захваченных у Украины территорий – опрос

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-Центра, переданные УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, как вы отнеслись к идее возвращения Крыма Украине, 58% отметили – «резко отрицательно», 25% - «скорее отрицательно». Только 7% указали – «скорее положительно», 8% «положительно», 3% - затруднились с ответом.

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При этом 72% (33% определенно против, 39% – скорее против) опрошенных против того, чтобы РФ пошла «навстречу требованиям Запада и ограничила поддержку Донецкой и Луганской «народных республик», «ополченцев» на востоке Украины». Поддерживают отказ от поддержки боевиков на востоке Украины только 20%. Затруднились с ответом 9%.

Опрос проведен 2-5 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%