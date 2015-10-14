Погода порадует украинцев в праздничную среду солнцем и теплом

Как сообщает ТСН.uа, с сегодняшнего дня начнется постепенное потепление. Температура воздуха ночью составит 0+5 градусов, днем в большинстве областей потеплеет до +7+14 градусов. На Закарпатье ожидается до +12+17 градусов. В западной части осадки маловероятны.

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Температура воздуха днем 8-13 тепла, на Закарпатье до 15-17 градусов тепла. В северных областях осадков не предвидится. Дневная температура воздуха составит 8-13 градусов тепла В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха днем 9-14 градусов тепла. В восточных областях будет преобладать сухая погода, лишь в Приазовье местами пройдут небольшие дожди.

Столбики термометров зафиксируют температуру воздуха 7-12 градусов тепла. В южной части местами небольшой дождь пройдет лишь в Крыму и на Запорожье. Дневная температура воздуха 9-14 градусов тепла. В Киеве будет сухо и ясно. Температура воздуха днем 9-11 градусов тепла. Ветер в Украине юго-восточный, на востоке - северо-восточный, 5-10, на западе и юго-востоке местами порывы 15-18 м/сек.