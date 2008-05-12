В Херсоне провалилась улица
10:34, 12 мая 2008Общество
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Аварийные службы были своевременно предупреждены
В Херсоне на одной из центральных улиц - Перекопской – произошел провал проезжей части.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, никто не пострадал. Аварийные службы были своевременно предупреждены о провале.
Провал на проезжей части глубиной около 2 м и длиной 2 м произошел в результате вымывания почвы. Место аварии ограждено предупредительной лентой.
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