В Херсоне провалилась улица

В Херсоне на одной из центральных улиц - Перекопской – произошел провал проезжей части.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, никто не пострадал. Аварийные службы были своевременно предупреждены о провале.

Провал на проезжей части глубиной около 2 м и длиной 2 м произошел в результате вымывания почвы. Место аварии ограждено предупредительной лентой.