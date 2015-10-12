Начальник тыла Нацгвардии получил 5 лет условно за взятку

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева от 2 октября, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Суд установил, что взятку в размере 232 тыс. гривен подсудимый получил 19 января за содействие в победе одной из компаний в тендере на закупку воинской частью мясных консервов, проведенном в декабре 2014 года. Напомним, при получении денег он и был задержан.

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Суд приговорил Манжуру к 5 годам заключения, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.