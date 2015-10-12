После назначения в ГПУ Шокин переоформил дом на неизвестную женщину - СМИ

Об этом сообщает 17 канал.

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Сообщается, что журналисты видели, как из дома в сопровождении охраны выходил сам Виктор Шокин и садился мерседес. Общаться с журналистами он отказался.

Этот особняк не указан в декларациях Шокина за 2013-2014 гг. Также Виктор Шокин не указал в декларации 1/3 четырехкомнатной квартиры в Харькове.

Весь особняк раскинулся на участке 0,22 га и состоит из нескольких зданий общей площадью почти 870 м.кв, из них жилой дом – 299 м.кв. На территории есть большой бассейн, закрытый от посторонних глаз маскировочной сеткой.

До лета 2014 года собственником всего этого имущества, по данным госреестра, был сам Виктор Шокин. Однако после того, как в конце июня прошлого года, Шокина назначили заместителем Генпрокурора, он 24 июля подарил вышеупомянутое имение Веронике-Анастасии Гриневич.

Официально Виктор Шокин продолжает арендовать по соседству с имением 0,08 га земли под выпас скота. Журналисты увидели на участке за забором индюков, баранов и овец.